Россия выдвинула на "Оскар" фильм "Сталинград" Федора Бондарчука

Режиссер Федор Бондарчук. Фото: ИТАР-ТАСС

Российский оскаровский комитет выдвинул на соискание премии "Оскар" фильм Федора Бондарчука "Сталинград". Об этом заявил член комитета продюсер Евгений Гидилис.

Помимо "Сталинграда" в числе кинофильмов, которые рассматривала комиссия, были "Легенда №17" Николая Лебедева, "Рассказы" Михаила Сегала, "Долгая счастливая жизнь" Бориса Хлебникова, "Последняя сказка Риты" Ренаты Литвиновой, "Майор" Юрия Быкова и другие картины.

Фильм "Сталинград" стал первой российской картиной в формате IMAX 3D. Его покажут не только в России, но и в зарубежных странах. Бюджет проекта составляет 30 миллионов долларов, передает РИА Новости.

Вручение премий "Оскар" состоится 2 марта 2014 года в Лос-Анджелесе. Номинанты в 24 категориях будут объявлены в январе-феврале.