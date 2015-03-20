У "Гоголь-центра" может появиться собственный фестиваль современного искусства

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

"Гоголь-центр" может организовать собственный фестиваль современного искусства, сообщила директор театра Анастасия Голуб в интервью M24.ru. В планах также - в дополнение к фестивалю запустить премию в области современного искусства.

"Мне бы очень хотелось, чтобы у "Гоголь-центра" появились свои фестиваль и премия в области современного искусства. Чтобы мы могли награждать тех, кто создает инновации в музыке, театре, медиа и так далее", - отметила Голуб.

Анастасия Голуб заняла пост директора "Гоголь-центра" в начале марта. Ранее Голуб в качестве продюсера сотрудничала с художественным руководителем театра Кириллом Серебренниковым.

До Анастасии директором "Гоголя" был Алексей Малобродский. Он занимал этот пост с момента его открытия театра в начале 2013 года. По данным пресс-службы театра, Малобродский ушел из "Гоголя" по договоренности сторон.

