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Сериалы

18 августа 2014, 19:07

"Шерлок" и "Игра престолов" получили "Эмми" за технические достижения

премии сериалы Игра престолов лауреаты Эмми Шерлок

Фото: .facebook.com/GameOfThrones

В Америке прошла церемония вручения ежегодной премии "Эмми" за технические достижения - наградили лучших мастеров грима, звука, костюмов и так далее (Creative Arts Emmy). Лидерами по количеству побед стали сериалы "Игра престолов", "Шерлок", "Настоящий детектив".

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"Шерлоку" (Sherlock) "Эмми" достались за звукорежиссуру, монтаж, операторскую работу, музыку. "Игра престолов" (Game of Thrones) взяла премии за грим, костюмы, художественную режиссуру, визуальные эффекты. "Настоящему детективу" (True Detective) вручили "Эмми" за лучший грим, кастинг, операторскую работу, дизайн заставки.

Среди прочих лауреатов оказались также "Американская история ужасов" (American Horror Story) с наградами за лучшие прически и костюмы, "Во все тяжкие" (Breaking Bad), которому присудили приз за монтаж финальной серии, "Теория большого взрыва" (The Big Bang Theory), отличившийся монтажом.

Полный список лауреатов премии приводит Vulture.

Прочие "Эмми" будут вручены через неделю, 25 августа. Напомним, что абсолютным лидером по количеству номинаций в этом году стала "Игра престолов". Фэнтези-шоу выдвинули сразу в 19 категориях.

"Эмми" - престижная американская телевизионная премия. Считается телеэквивалентом "Оскара". Стать ее обладателем - большая честь.

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