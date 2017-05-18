Церемонию вручения "Грэмми" вновь будет вести Джеймс Кордон

Американская академия звукозаписи "Грэмми" вновь пригласила британца Джеймса Кордона провести церемонию вручения престижных премий в 2018 году. Об этом организаторы церемонии сообщили в официальном твиттере.

Британский шоумэн Джеймс Кордон вел 59-ю церемонию и получил положительные отзывы. В связи с этим Академия решила повторно пригласить Кордона стать ведущим юбилейной 60-й "Грэмми", которая впервые за 15 лет пройдет в Нью-Йорке, в Мэддисон Сквер Гарден. С 2003 года церемония проводили в Лос-Анджелесе.

Джеймс Кордон – британский киноактер, ведущий, сценарист и продюсер собственного шоу Late Late Show, которое выходит на телеканале CBS.

