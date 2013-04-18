В короткий список "Национального бестселлера" вошли шесть произведений

Учредитель премии "Национальный бестселлер" Виктор Топоров. Фото: ИТАР-ТАСС

Жюри "Национального бестселлера" сформировало короткий список финалистов премии. На первом месте по количеству баллов оказался роман писателя и художника Максима Кантора "Красный свет".

Больше всего баллов (10) получил роман Максима Кантора "Красный свет". На втором месте - Евгений Водолазкин с романом "Лавр" (7 баллов). По 6 баллов получили произведения Ильдара Абузярова "Мутабор" и Софьи Купряшиной "Видоискательница".

А Ольга Погодина-Кузмина за "Власть мертвых" и Фигль-Мигль за "Волки и медведи" получили по 5 баллов.

При этом "главной сенсацией" короткого списка стало отсутствие каких бы то ни было сенсаций", - сообщил ответственный секретарь премии Виктор Топоров.

А "теневыми фаворитами" премии стали Ольга Погодина-Кузьмина и Фигль-Мигль. Виктор Топоров назвал их так, потому что романы писателей представляют из себя сиквелы "Адамова яблока" и "Щастья" соответственно.

Церемония вручения премии состоится 2 июня.