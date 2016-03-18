Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 марта 2016, 11:33

Культура

"Гараж" стал "Музеем года" по версии The Art Newspaper Russia

Фото: Директор Музея современного искусства "Гараж" Антон Белов/ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В Москве четвертый раз вручили престижную премию в области культуры The Art Newspaper Russia, сообщается на сайте одноименного издания. Статуэтку из скрещенных Спасской башни и Биг-Бена в знак синхронизации нашей страны с творческим пространством планеты и связи с головным изданием газеты в Лондоне вручили в номинациях "Выставка года", "Музей года", "Реставрация года", "Книга года" и "За личный вклад в искусство".

Обновленный Музей современного искусства "Гараж", открывшийся летом 2015 года в здании советского ресторана в парке Горького, реконструированном голладским архитектором Ремом Колхасом, стал "Музеем года".

"Только на открытии у нас было 8 выставок, и это, мне кажется, потрясающий результат. После этого состоялась гигантская ретроспектива Луиз Буржуа, которая захватила все здание. И это не считая маленьких проектов, арт-эксперимента. То есть меньше чем за год мы уже провели больше 12 проектов, и вчера у нас открылось еще три", – сказал директор Музея современного искусства "Гараж" Антон Белов, получая награду.

В номинации "Выставка года" премия досталась экспозиции "Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения", подготовленной Третьяковской галереей. На выставке было представлено более 100 произведений живописи и около 150 графических работ великого русского художника. За несколько месяцев она побила все рекорды посещаемости – ее посмотрели 485 тысяч человек. Экспозицию несколько раз продлевали и даже устроили специальный проект "Ночь Серова", в рамках которого музей работал до последнего посетителя. За премией The Art Newspaper Russiaза на сцену поднялась заместитель генерального директора Третьяковской галереи Марина Эльзессер.

Фото: Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова, генеральный директор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени И.Э. Грабаря Александр Лесовой и реставратор ВХНРЦ им. И.Э.Грабаря Александр Горматюк/ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Премию "Реставратор года" получил художник-реставратор Центра имени Грабаря Александр Горматюк. Его усилиями была спасена древнейшая святыня домонгольского периода икона "Богоматерь Боголюбская", написанная в XII веке.

Также статуэтками Тhe Art Newspaper Russia наградили Галину Ельшевскую за книжную серию "Очерки визуальности" и Стеллу Кесаеву, троекратному комиссару павильона России на Венецианской биеннале, – за личный вклад в развитие современного искусства.

Ссылки по теме


премии Антон Белов Музей современного искусства Гараж новости культурного мира The Art Newspaper Russia Stella Art Foundation центр имени Грабаря

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика