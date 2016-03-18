"Гараж" стал "Музеем года" по версии The Art Newspaper Russia

Фото: Директор Музея современного искусства "Гараж" Антон Белов/ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В Москве четвертый раз вручили престижную премию в области культуры The Art Newspaper Russia, сообщается на сайте одноименного издания. Статуэтку из скрещенных Спасской башни и Биг-Бена в знак синхронизации нашей страны с творческим пространством планеты и связи с головным изданием газеты в Лондоне вручили в номинациях "Выставка года", "Музей года", "Реставрация года", "Книга года" и "За личный вклад в искусство".

Обновленный Музей современного искусства "Гараж", открывшийся летом 2015 года в здании советского ресторана в парке Горького, реконструированном голладским архитектором Ремом Колхасом, стал "Музеем года".

"Только на открытии у нас было 8 выставок, и это, мне кажется, потрясающий результат. После этого состоялась гигантская ретроспектива Луиз Буржуа, которая захватила все здание. И это не считая маленьких проектов, арт-эксперимента. То есть меньше чем за год мы уже провели больше 12 проектов, и вчера у нас открылось еще три", – сказал директор Музея современного искусства "Гараж" Антон Белов, получая награду.

В номинации "Выставка года" премия досталась экспозиции "Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения", подготовленной Третьяковской галереей. На выставке было представлено более 100 произведений живописи и около 150 графических работ великого русского художника. За несколько месяцев она побила все рекорды посещаемости – ее посмотрели 485 тысяч человек. Экспозицию несколько раз продлевали и даже устроили специальный проект "Ночь Серова", в рамках которого музей работал до последнего посетителя. За премией The Art Newspaper Russiaза на сцену поднялась заместитель генерального директора Третьяковской галереи Марина Эльзессер.

Фото: Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова, генеральный директор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени И.Э. Грабаря Александр Лесовой и реставратор ВХНРЦ им. И.Э.Грабаря Александр Горматюк/ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Премию "Реставратор года" получил художник-реставратор Центра имени Грабаря Александр Горматюк. Его усилиями была спасена древнейшая святыня домонгольского периода икона "Богоматерь Боголюбская", написанная в XII веке.

Также статуэтками Тhe Art Newspaper Russia наградили Галину Ельшевскую за книжную серию "Очерки визуальности" и Стеллу Кесаеву, троекратному комиссару павильона России на Венецианской биеннале, – за личный вклад в развитие современного искусства.