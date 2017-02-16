Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля 2017, 13:12

Культура

Премия Кандинского открыла прием заявок

Фото: kandinsky-prize.ru

Открыт прием заявок на Премию Кандинского. Как сообщается на официальном сайте премии, заявки принимаются до 15 апреля.

Премия присуждается в трех номинациях. В номинациях "Проект года" и "Молодой художник. Проект года" рассматриваются художественные произведения, созданные не ранее, чем за 24 месяца до даты окончания приема заявок. При этом для участия в номинации "Молодой художник" авторы произведений должны быть не старше 35 лет.

В номинации "Научная работа. История и теория современного искусства" рассматриваются изданные и неизданные научные работы по истории и теории русского искусства второй половины ХХ века и ХХI века, а также исследования, посвященные этому периоду, с включением материалов первой половины XX века.

Работы в этой номинации должны быть написаны не ранее, чем за 36 месяцев до даты окончания приема заявок.

Победитель Премии Кандинского в номинации "Проект года" получит денежный приз в размере 1,8 миллиона рублей, в номинации "Молодой художник. Проект года" – 450 тысяч рублей, в номинации "Научная работа. История и теория современного искусства" вознаграждением станет публикация в рамках издательской программы BREUS Publishing на русском или английском языках.

Подробную информацию об условиях участия и порядке подачи заявок можно найти на сайте Премии Кандинского.

Премия Кандинского учреждена в 2007 году по инициативе Шалвы Бреуса, президента Международного культурного фонда BREUS Foundation. Согласно принятой мировой практике, премия была названа именем выдающегося художника.

Ссылки по теме


премии Премия Кандинского современное искусство обо всем

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика