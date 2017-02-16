Премия Кандинского открыла прием заявок

Фото: kandinsky-prize.ru

Открыт прием заявок на Премию Кандинского. Как сообщается на официальном сайте премии, заявки принимаются до 15 апреля.

Премия присуждается в трех номинациях. В номинациях "Проект года" и "Молодой художник. Проект года" рассматриваются художественные произведения, созданные не ранее, чем за 24 месяца до даты окончания приема заявок. При этом для участия в номинации "Молодой художник" авторы произведений должны быть не старше 35 лет.

В номинации "Научная работа. История и теория современного искусства" рассматриваются изданные и неизданные научные работы по истории и теории русского искусства второй половины ХХ века и ХХI века, а также исследования, посвященные этому периоду, с включением материалов первой половины XX века.

Работы в этой номинации должны быть написаны не ранее, чем за 36 месяцев до даты окончания приема заявок.

Победитель Премии Кандинского в номинации "Проект года" получит денежный приз в размере 1,8 миллиона рублей, в номинации "Молодой художник. Проект года" – 450 тысяч рублей, в номинации "Научная работа. История и теория современного искусства" вознаграждением станет публикация в рамках издательской программы BREUS Publishing на русском или английском языках.

Подробную информацию об условиях участия и порядке подачи заявок можно найти на сайте Премии Кандинского.