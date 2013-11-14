Лучших реставраторов столицы наградят в начале декабря

Фото: dkn.mos.ru

7 декабря состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса "Московская реставрация - 2013" в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия. Это будет уже третье публичное награждение людей и организаций, успешно восстанавливающих культурное наследие столицы.

Как ранее заявлял советник руководителя департамента культурного наследия столицы Николай Переслегин, торжественное награждение придаст реставраторам некий статус. "Конкурс - это некое послание девелоперам и профессиональному сообществу, - объяснил Переслегин. – Мы практически каждый день можем увидеть примеры некачественной реставрации. Однако, если кого-то ругать и наказывать, надо привлечь внимание и к положительным примерам".

По мнению организаторов, "Московская реставрация" должна привлечь внимание как горожан, так и профессионалов к реставрации памятников архитектуры, а также сделать более популярным не только сохранение исторического облика Москвы, но и в целом привлечь людей к изучению истории и архитектуры города.

В этом году организаторы получили 71 заявку в разных номинациях по 31 отреставрированному памятнику. Для участия в конкурсе жюри отобрало 54. Среди объектов, представленных на конкурсе: дом-музей Василия Львовича Пушкина (улица Старая Басманная, 36), дом Муравьева-Апостола (улица Старая Басманная, 23/9), особняк Дерожинской (Кропоткинский переулок, 13), церковь Климента (улица Пятницкая, 26, строение 1), полотно "Народное гуляние в Киеве" (станция "Киевская" Арбатско-Покровской линии метрополитена) и другие.

За звание лучших в сфере сохранения памятников архитектуры боролись реставрационно-проектные мастерские, инженерные и производственные организации, собственники и арендаторы объектов культурного наследия столицы. Все они завершили реставрацию в 2012-2013 годах.

Особенностью конкурса этого года станет присуждение четырех особых премий. Их лауреатами станут организации и персоны, внесшие особый вклад в дело сохранения и популяризации объектов культурного наследия.

Премия "Московская реставрация"

В состав комиссии, определившей лауреатов конкурса, вошли 24 авторитетных и опытных специалиста в области культурного наследия: заслуженный художник России Иван Глазунов, первый замруководителя департамента культурного наследия столицы Николай Ефимов, ректор московского архитектурного института Дмитрий Швидковский и другие.

Традиционно, лауреатов конкурса наградят дипломами, подписанными мэром столицы, и почетными призами. Торжественная церемония состоится в здании правительства Москвы на Новом Арбате.

Впервые лучшие реставраторы были награждены в 2011 году. За годы проведения конкурс стал одним из самых престижных московских мероприятий в этой сфере. В 2012 году на участие в нем были заявлены 53 проекта, из которых лауреатами стали 23. Среди них - Триумфальная арка, ставшая символом конкурса.

Конкурс поделен на несколько разделов: городские усадьбы, объекты гражданской архитектуры, объекты культового зодчества, объекты монументального искусства и археологическое наследие.

Основные номинации конкурса:

