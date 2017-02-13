Премию World Press Photo получили четыре российских фотографа

Фото: YAY/ТАСС

Премию международного конкурса фотожурналистов World Press Photo получили четыре российских фотографа. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

В номинации "Долгосрочные проекты" первое место занял российский фотограф Валерий Мельников, специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня", за серию "Черные дни Украины". Фотограф Сергей Пономарев получил премию в номинации "Главные новости" за серию фотографий о беженцах из Мосулав The New York Times. Жюри присудило Пономареву второе место. В 2016 году он занял первое место в этой же номинации с той же темой – фотографиями беженцев с Ближнего Востока.

Российский фотограф Елена Аносова получила второе место в номинации "Повседневная жизнь" за фотопроект Out of the Way ("Не по пути"). Серия фотографий рассказывает о жизни в небольшом поселке на реке Нижняя Тунгуска. Третье место в номинации "Люди" получила фотограф издания "Коммерсант" Кристина Кормилицына.

Главный приз World Press Photo получил фотограф Assoaciated Press Бурхан Озбиличи, автор фотоснимков убийства российского посла Андрея Карлова в декабре минувшего года в Анкаре.