Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля 2017, 14:57

Культура

Премию World Press Photo получили четыре российских фотографа

Фото: YAY/ТАСС

Премию международного конкурса фотожурналистов World Press Photo получили четыре российских фотографа. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

В номинации "Долгосрочные проекты" первое место занял российский фотограф Валерий Мельников, специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня", за серию "Черные дни Украины". Фотограф Сергей Пономарев получил премию в номинации "Главные новости" за серию фотографий о беженцах из Мосулав The New York Times. Жюри присудило Пономареву второе место. В 2016 году он занял первое место в этой же номинации с той же темой – фотографиями беженцев с Ближнего Востока.

Российский фотограф Елена Аносова получила второе место в номинации "Повседневная жизнь" за фотопроект Out of the Way ("Не по пути"). Серия фотографий рассказывает о жизни в небольшом поселке на реке Нижняя Тунгуска. Третье место в номинации "Люди" получила фотограф издания "Коммерсант" Кристина Кормилицына.

Главный приз World Press Photo получил фотограф Assoaciated Press Бурхан Озбиличи, автор фотоснимков убийства российского посла Андрея Карлова в декабре минувшего года в Анкаре.

World Press Photo – независимая некоммерческая организация со штаб-квартирой в Амстердаме (Нидерланды), основанная в 1955 году. World Press Photo занимается проведением престижной ежегодной премии в области фотожурналистики. Церемония награждения проходит в Oude Kerk ("Старая Церковь") в Амстердаме. После конкурса фотографии победителей представляют на выставке, которую ежегодно посещают более миллиона людей в 40 странах. Фотографии победителей также ежегодно публикуются в книге, которая выходит на нескольких языках. С 2011 года – и на русском.
премии World Press Photo сми

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика