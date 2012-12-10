В мире отмечают Международный день прав человека

Рисунок: un.org

10 декабря весь мир отмечает День прав человека (Human Rights Day). Именно в этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.

По резолюции ассамблеи от 4 декабря 1950 года, праздник отмечается ежегодно. В этот день ООН предложила проводить соответствующие мероприятия всем государствам и заинтересованным организациям.

Всеобщая декларация прав человека - это первый в мире универсальный международный акт по правам человека. Она состоит из 30 статей, в которых перечислены важнейшие политические, гражданские, социальные, культурные и экономические права личности.

Декларация имеет только статус рекомендации, но при этом она способствовала введению более 60 инструментов в области прав человека. Отдельные положения декларации, такие как запрет пыток и рабства, являются обязательными. За соблюдением документа наблюдает Верховный комиссар ООН по правам человека.

Знаете ли вы, что:

Декларация прав человека внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый переводимый документ в мире. Она переведена более чем на 380 языков и диалектов.



Ежегодно ООН выбирает основную тему Дня прав человека. Лозунг кампании 2012 года — "Мой голос имеет значение". ООН намерена обратить внимание на то, что право быть услышанными и участвовать в управлении своей страной имеют все, в том числе представители самых незащищенных слоев населения.



В 1966 году была учреждена премия ООН в области прав человека. Ее вручают тем, кто внес выдающийся вклад в защиту прав личности. Премия присуждается 10 декабря раз в пять лет, впервые она была вручена в 1968 году.



В этот же день в России вручается Премия имени Андрея Сахарова "За журналистику как поступок". Ее присуждают тем журналистам, которые последовательно и на высоком профессиональном уровне воплощают в жизнь правозащитные принципы.



В Москве этот день стал началом Международного фестиваля фильмов о правах человека "Сталкер". В этом году мероприятие проводится уже в 18-й раз.



В ЮАР День прав человека отмечается как национальный праздник 21 марта — в день начала Недели солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации.



В тихоокеанском государстве Кирибати День прав человека объявлен нерабочим днем.



Материал подготовлен по данным из открытых источников