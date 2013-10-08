Фильм Федора Бондарчука "Сталинград" попал в лонг-лист премии "Оскар"

Фото: wdsspr.ru

Военно-историческая драма режиссера Федора Бондарчука "Сталинград" попала в лонг-лист премии "Оскар", говорится на официальном сайте Американской киноакадемии.

В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" российская картина будет бороться с художественными лентами из 76 стран.

Премьера фильма Федора Бондарчука "Сталинград" состоялась 2 октября. Новая работа режиссера стала первой российской лентой, снятой в формате IMAX 3D. В широкий прокат картина выйдет 10 октября.

Для создания картины было использовано оборудование, аналогичное тому, с которым работали создатели "Нового Человека-паука" и фильма "Хоббит: Нежданное путешествие".

Как утверждают создатели фильма, они стремились снять не просто картину о войне, но фильм о человеческих взаимоотношениях, развивающихся в таких непростых условиях. Для осуществления этой цели необходима была не только линия советских солдат, но и образ немцев.

Вручение премий "Оскар" состоится 2 марта 2014 года в Лос-Анджелесе. Номинанты в 24 категориях будут объявлены в январе-феврале.