Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября 2013, 09:52

Культура

Фильм Федора Бондарчука "Сталинград" попал в лонг-лист премии "Оскар"

Фото: wdsspr.ru

Военно-историческая драма режиссера Федора Бондарчука "Сталинград" попала в лонг-лист премии "Оскар", говорится на официальном сайте Американской киноакадемии.

В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" российская картина будет бороться с художественными лентами из 76 стран.

Премьера фильма Федора Бондарчука "Сталинград" состоялась 2 октября. Новая работа режиссера стала первой российской лентой, снятой в формате IMAX 3D. В широкий прокат картина выйдет 10 октября.

Для создания картины было использовано оборудование, аналогичное тому, с которым работали создатели "Нового Человека-паука" и фильма "Хоббит: Нежданное путешествие".

Ссылки по теме


Как утверждают создатели фильма, они стремились снять не просто картину о войне, но фильм о человеческих взаимоотношениях, развивающихся в таких непростых условиях. Для осуществления этой цели необходима была не только линия советских солдат, но и образ немцев.

Вручение премий "Оскар" состоится 2 марта 2014 года в Лос-Анджелесе. Номинанты в 24 категориях будут объявлены в январе-феврале.

Сайты по теме


премии Оскар кинопремьеры Федор Бондарчук Сталинград

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика