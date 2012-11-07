30 ноября в Москве вручат главную премию российского сноубординга

Фото с сайта snowboardawards.ru

Со 2 но 29 ноября на сайте премии Russian Snowboard Awards пройдет голосование за лучших сноубордистов России: все желающие смогут выбрать самого популярного райдера прошлого сезона и самого популярного новичка в мире сноуборда.

Кроме того, будут вручены еще четыре премии: "Райдер года", "Райдер года среди девушек", "Стрит-райдер года" и "Фотограф года". Их выберет жюри – журналисты, эксперты, фотографы и бренд-менеджеры.

Также на церемонии вручения, которая пройдет 30 ноября, будут объявлены лучшие соревнования и лучшие сноуборд-лагеря прошедшей зимы.

Премия Russian Snowboard Awards существует с 2007 года и будет вручаться уже в шестой раз.