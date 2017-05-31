Новый фильм Звягинцева "Нелюбовь" выйдет в прокат во всех странах мира

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Новый фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь", получивший спецприз Каннского кинофестиваля, выйдет в прокат во всех странах мира. Об этом сообщил продюсер картины Александр Роднянский, передает ТАСС.

Роднянский отметил, что к фильмам Звягинцева во всем мире всегда есть интерес, а к картинам-участницам Каннского фестиваля – "есть интерес вдвойне".

В первый день Каннского фестиваля фильм Звягинцева показали журналистам, которые встретили его овацией. Кроме того, картина стала лидером рейтинга кинокритиков в пятый день киносмотра.

Лента рассказывает о семейной паре, переживающей тяжелый развод. Супруги заняты своими личными проблемами и не замечают 12-летнего сына. В картине снялись Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева. В российский прокат картина выйдет 1 июня. Фильму присвоен прокатный рейтинг 18+.

Это пятая картина Андрея Звягинцева. За фильм "Левиафан" (2014) режиссер получил приз за "Лучший сценарий" на 67-м Каннском кинофестивале, "Золотой глобус" за "Лучший фильм на иностранном языке" и номинацию на премию "Оскар".