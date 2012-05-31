Ленни Кравиц выступит в столице в сентябре со своим новым альбомом. По информации РИА Новости, американский певец и мультиинструменталист представит свой новый альбом Black and White America на сцене "Крокус Сити Холл" 21 сентября.

Четырехкратный обладатель премии "Грэмми", Кравиц после трехлетнего перерыва в прошлом году выпустил новый альбом. Музыкант говорит, что название диска навеяно его опытом жизни "между так называемым белым и черным миром".

Девятая по счету пластинка Кравица включает в себя 16 композиций. Продажи альбома стартовали с первых строчек чартов во Франции, Германии, Чехии и Швейцарии.

"Все записанные мною песни - очень личные. Я не могу выделить какую-то композицию особенно, так как каждая может рассказать что-то о моей жизни. Я думаю, что это поможет людям лучше понять меня и мой мир", - рассказал музыкант.