Фото: скриншот трейлера сериала

На отечественном телевидении премьера – стартовал сериал про СССР начала 1960-х "Фарца".

В центре сюжета – история четверых молодых людей, которые дружат с самого детства. Чтобы заработать денег, они ввязываются в аферу: пробуют себя в роли спекулянтов. Ребята становятся довольно успешными фарцовщиками, чем неизбежно привлекают к себе внимание профессионалов подпольного бизнеса.

Фарцовкой в СССР называли подпольную покупку и перепродажу (спекуляцию) запрещенных в стране импортных товаров. Популярными предметами фарцовки были виниловые пластинки, косметика, книги, одежда и техника.



Сериал, как утверждают создатели, сочетает художественный вымысел с историческими фактами. Так, зрители познакомятся с образами реальных фарцовщиков – например, на телеэкране появится Ян Рокотов (его сыграет Евгений Цыганов), который в начале 1960-х был подпольным валютчиком и спекулянтом. Рокотова не раз арестовывали, в его квартире при обыске нашли 1,5 миллиона долларов. Фарцовщик был приговорен к расстрелу.

"Фарцу" снимает Егор Баранов ("Соловей-Разбойник"), сценаристами и продюсерами проекта стали Александр Цекало и Александр Котт. В ролях – Александр Петров ("Елки 3"), Филипп Горенштейн ("Папины дочки"), Таисия Вилкова ("Деффчонки"), Евгений Стычкин ("День выборов"), Алексей Серебряков ("Левиафан"), Евгений Цыганов ("Питер FM"), Зоя Бербер ("Реальные пацаны").

Сериал выходит на Первом канале.