"Первая студия" театра Вахтангова откроется спектаклем "Птицы"

"Афиша": В театре Вахтангова пройдет спектакль "Птицы"

В театре Вахтангова 4 мая недавние студенты Щукинского и Щепкинского училищ, а также школы-студии МХАТ покажут спектакль "Птицы" древнегреческого "отца комедии" Аристофана. Этим спектаклем откроется "Первая студия" при театре.

Из 44 пьес Аристофана до наших дней дошли лишь 11. Трудно поверить, но "Птицы" были поставлены еще в 414 году до нашей эры.

"Именно в "Птицах" неукротимый талант Аристофана обрел мощь, силу и глубину, заставившую все последующие поколения восхищаться безграничной смелостью, утонченным сарказмом, остроумием, фантазией драматурга, и одним из самых редких талантов человека – привычкой называть вещи своими именами", - сообщает пресс-служба театра.

В Вахтанговском "Птицы" рискнул поставить молодой режиссер Михаил Милькис. В его случае спектакль получился вольной фантазией на темы комедии Аристофана, где авторский текст переплетается с более поздними историческими событиями и остроумными актерскими импровизациями.

Кроме того, в спектакле звучат стихи Иосифа Бродского.

Цена билетов от 300 до 450 рублей. Зал вмещает всего 35 зрителей.