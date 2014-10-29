Спектакль "Отцы и сыновья" покажут в филиале театра Маяковского на Сретенке

Фото: m24.ru

В филиале театра имени Маяковского – "Сцене на Сретенке" - представят премьеру "Отцы и сыновья". В основу постановки легла пьеса европейского драматурга Брайана Фрила, который адаптировал роман Тургенева "Отцы и дети".

"Европейский драматург, давно работающий над переводами и адаптацией русской классики, расставил здесь свои акценты. Его пьеса пронизана симпатией, болью и иронией по отношению к России", - сообщили в театре Маяковского.

Интересно сценическое решение спектакля. Наблюдать за действием зрители будут, расположившись на деревянной веранде. Посреди сцены протянется ручей, журчание которого смешается с пением птиц и музыкой Бетховена.

"Именно в этот русский оазис, в этот дом, дышащий теплом и уютом, где совсем не хочется говорить ни о политике, ни об общественных воззрениях и приезжает в мае 1859 года Аркадий Кирсанов вместе со своим другом Базаровым", - добавили в театре.

"Отцы и сыновья" - спектакль о противостоянии поколений, новом Базарове, любви и размышлениях человека о судьбе народа.

Режиссер-постановщик – Леонид Хейфец. Роли исполняют Макар Запорожский, Сергей Беляев, Александр Шаврин, Евгений Парамонов, Юрий Соколов, Александра Ровенских, Наталья Палагушкина и другие.

Спектакль покажут 31 октября в 19.00 и 1 ноября в 18.00.