Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

28 августа 2014, 18:38

Спектакль "Конфеты" откроет юбилейный сезон в театре МОСТ

премьеры культура новый сезон театральные постановки семейная и молодёжная политика театр МОСТ

Фото: пресс-служба театра МОСТ

Показом премьерного спектакля "Конфеты" по рассказам драматурга Саши Денисовой откроется юбилейный 15-й сезон в театре МОСТ. Работу режиссера Григория Долмазяна представят 4 и 5 сентября.

Билеты на спектакль - 800 рублей.

Приобрести билеты можно на нашем портале

Купить билет

Совместный проект театра МОСТ и Центра имени Мейерхольда – спектакль "Тобио: мастер кукол" - можно увидеть с 14 сентября.

"В выходные и праздничные дни, а также в новогодние каникулы дети с родителями смогут посмотреть сказочный спектакль-путешествие. Пьесу написали в соавторстве режиссер Георгий Долмазян и исполнитель главной роли Фамиль Велиев, а музыку для спектакля сочинил молодой голливудский композитор Джиона Остинелли", - сообщили в департаменте культуры Москвы.

Ссылки по теме

В новом сезоне зрителям представят две премьеры: в ноябре будут играть "Этюд Паганини", который поставил худрук МОСТа Евгений Славутин, а 29 января, в день 155-летия со дня рождения Антона Павловича Чехова, запланирован показ спектакля Георгия Долмазяна "Пять пьес".

В марте МОСТ примет участие в акции "Ночь в театре", в рамках которой организуют праздничные мероприятия в честь 15-летия театра.

Сайты по теме

Сюжет: Театральный сезон 2015-го: спектакли и перформансы

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать