Спектакль "Конфеты" откроет юбилейный сезон в театре МОСТ

Фото: пресс-служба театра МОСТ

Показом премьерного спектакля "Конфеты" по рассказам драматурга Саши Денисовой откроется юбилейный 15-й сезон в театре МОСТ. Работу режиссера Григория Долмазяна представят 4 и 5 сентября.

Билеты на спектакль - 800 рублей.

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Совместный проект театра МОСТ и Центра имени Мейерхольда – спектакль "Тобио: мастер кукол" - можно увидеть с 14 сентября.

"В выходные и праздничные дни, а также в новогодние каникулы дети с родителями смогут посмотреть сказочный спектакль-путешествие. Пьесу написали в соавторстве режиссер Георгий Долмазян и исполнитель главной роли Фамиль Велиев, а музыку для спектакля сочинил молодой голливудский композитор Джиона Остинелли", - сообщили в департаменте культуры Москвы.

В новом сезоне зрителям представят две премьеры: в ноябре будут играть "Этюд Паганини", который поставил худрук МОСТа Евгений Славутин, а 29 января, в день 155-летия со дня рождения Антона Павловича Чехова, запланирован показ спектакля Георгия Долмазяна "Пять пьес".

В марте МОСТ примет участие в акции "Ночь в театре", в рамках которой организуют праздничные мероприятия в честь 15-летия театра.