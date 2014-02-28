Форма поиска по сайту

28 февраля 2014, 15:37

"Сплин" выпустит новый альбом в первый день весны

"Сплин". Фото: facebook.com/SpleanRu

Рок-группа "Сплин" назначила на первый день весны премьеру нового альбома. 1 марта "Резонанс, часть 1" станет доступен в цифровых магазинах, а купить его в виде CD удастся на следующей неделе – начиная с 7 марта.

Послушать свежие песни в режиме онлайн поклонники "Сплина" смогут уже в ночь с 28 февраля на 1 марта. В полночь композиции станут доступны на официальном сайте группы. Там же появится и любительский клип на одну из песен с новой пластинки – "Рай в шалаше".

В "Резонанс, часть 1" вошло 14 треков, в том числе презентованный в конце прошлого года сингл "Мороз по коже". Все они написаны бессменным лидером "Сплина" Александром Васильевым (другой автор сочинил только текст композиции "Помолчим немного").

