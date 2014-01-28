Форма поиска по сайту

28 января 2014, 18:45

Комедийную драму о людских проблемах представят в Театре киноактера

Фото: m24.ru

1 февраля в Государственном театре киноактера состоится премьера спектакля под названием "Паника", поставлен который режиссером Владимиром Михельсоном по пьесе финского драматурга Мика Мюлюахо. "Паника" представляет собой микс из комедии и психологической драмы, который вряд ли оставит зрителей равнодушными.

Героями трогательной и смешной истории станут трое 40-летних мужчин, которые пытаются разобраться в своих проблемах. Волею судеб они оказываются в замкнутом пространстве - в одной квартире. Пытаясь помочь друг другу, мужчины обнаруживают все более глубокие проблемы в своих собственных жизнях. Роли исполняют Александр Пашков, Юрий Гаркави и Анатолий Гущин.

Зрители увидят блестящую пародию на приемы психоанализа и услышат тонкий юмор. "Паника", между тем, не является чистой комедией: в спектакле поднимаются серьезные и глубокие вопросы об одиночестве, разобщенности и непонимании.

