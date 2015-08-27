Театр МОСТ представит две премьеры в новом сезоне

Худрук театра МОСТ Евгений Славутин. Фото: m24.ru/ Юлия Иванко

10 сентября театр МОСТ спектаклем "Конфеты" откроет шестнадцатый сезон.

Этой осенью поклонников театра ждет несколько сюрпризов: труппа представит сразу две премьеры – худрук Евгений Славутин заканчивает работу над спектаклем "Этюд Паганини", а режиссер Георгий Долмазян – над проектом "ЧЕХОВЪ" по пьесам "Чайка", "Три сестры" и "Вишневый сад".

Также МОСТ ждет тех, кто хочет попробовать себя на сцене, и в самом начале сезона откроет для студентов московских вузов набор в "Актерскую школу". Именно из выпускников студии мастера Евгения Славутина и формируется состав постоянной труппы.

Театр МОСТ был создан 15 лет назад на базе Студенческого театра МГУ. В минувшем сезоне артисты сыграли 150 спектаклей, которые посмотрели 12 000 зрителей.