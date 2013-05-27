Форма поиска по сайту

27 мая 2013, 18:00

Уилл Смит со своим сыном представили в столице фильм "После нашей эры"

В понедельник, 27 мая, голливудский актер Уилл Смит с сыном Джейденом приехали в Москву. Они представили новый фантастический фильм "После нашей эры" режиссера Найта Шьямалана ("Шестое чувство").

Действие картины происходит в будущем, спустя тысячу лет после катастрофы на нашей планете. Космический корабль терпит крушение и попадает на безлюдную Землю. В живых остаются отец и сын - их и играют Уилл и Джейден Смиты.

Это не первая картина, где отец и сын снялись вместе. Кинодебют Джейдена состоялся в фильме "В погоне за счастьем" о миллионере, который боролся с бездомностью, Крисе Гарднере.

премьеры Уилл Смит После нашей эры

