В "Современнике" раскроют тайну ночного убийства собаки

"Современник" представит спектакль "Загадочное ночное убийство собаки"

3 марта в театре "Современник" пройдет премьера спектакля "Загадочное ночное убийство собаки". В основу постановки лег одноименный роман британского писателя Марка Хэддона 2003 года.

Спектакль расскажет о 15-летнем мальчике, который в один день находит в саду труп соседской собаки и принимается за написание книги об убийстве. В процессе расследования парень знакомится с жителями района и узнает подробности жизни своих родителей, о которых не догадывался. Считается, что подросток болен аутизмом, хотя в сюжете об этом не говорится напрямую.

Режиссер спектакля Егор Перегудов отмечает: "Это история про каждого из нас. Этот особый человек может быть героем нашего времени, потому что он рождается и готов жить с тем одиночеством, которое мы все в той или иной степени испытываем".

Пьеса близка к жанру психологического триллера и детектива. Постановку по роману Хэддона уже показали в США, Великобритании, Норвегии и Германии.

Кроме того, в марте в "Современнике" пройдет еще одна премьера – спектакль Галины Волчек "Двое на качелях" с Чулпан Хаматовой в главной роли.