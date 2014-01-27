В "Мастерской Петра Фоменко" расскажут о мечтах стоматологов

На старой сцене театра "Мастерская Петра Фоменко" 1 февраля состоится премьера спектакля "Фантазии Фарятьева" по пьесе Аллы Соколовой. Свою версию приключений невзрачного человека Павла Фарятьева представит режиссер и педагог Вера Камышникова.

Жизнь Фарятьева на первый взгляд ничем не примечательна. Обитает он в тихом провинциальном городке, работает стоматологом, на окружающих производит впечатление смешного и одновременного грустного человека средних лет. Но часто мечтает, фантазирует Фарятьев об инопланетянах и далеких звездах. А еще снятся ему волшебные сны.

И жить с фантазией стоматологу легче, интереснее – меняется реальность, по небу летят облака, рушатся стены надоевшей квартиры-клетки.

"Вместе с артистами и художником Марией Трегубовой - главный художник Лаборатории Дмитрия Крымова, дважды лауреат премии "Золотая Маска" - Вера Камышникова сочинила пронзительно надбытовую историю, в которой пространство и время причудливо изменяются, искривляются, растягиваются", - отметили в Мастерской Петра Фоменко.

В спектакле играют Рустэм Юскаев, Полина Кутепова, Лилия Егорова, Галина Кашковская, Вера Строкова.