Премьера "Римской комедии" состоится в театре имени Моссовета

"Афиша": В театре имени Моссовета покажут премьеру "Римской комедии"

Премьера "Римской комедии (Дион)" состоится в театре имени Моссовета 30 ноября, сообщает телеканал "Москва 24".

На театральных подмостках кипят нешуточные страсти: император (Виктор Сухоруков) выступает против римского поэта Диона (Георгий Тараторкин).

Спектакль поставлен по пьесе Леонида Зорина, написанной полвека назад. В СССР ее ставили редко, боясь реакции власти. На риск пошел режиссер Товстоногов, но после первого же показа спектакль в Ленинградском академическом Большом драматическом театре был запрещен.

Театру Вахтангова повезло больше: стараниями Рубена Симонова постановка продержалась четыре сезона.

В театре Моссовета "Римскую комедию" поставил Павел Хомский. По сюжету, непримиримый боец за правду Дион оказывается единственным, кто протягивает руку помощи опальному императору. Тот уж было решил провести остаток жизни в деревне, но власть – сильный наркотик. Поэтому изгнанный император решает вновь вернуться на трон.

"Римская комедия (Дион)" - это спектакль не только о власти, но и о любви.

Начало в 19.00. Билеты на ближайший показ можно приобрести в интернет-кассах. Стоимость – от 4000 рублей.