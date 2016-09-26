Фильм "Случай" о проблемах польской молодежи покажут вечером

Кадр из фильма "Случай"

Киноклуб "Кино по-польски" приглашает всех на просмотр фильма "Случай" режиссера Кшиштофа Кесьлёвского. Об этом сообщается на сайте Польского культурного центра.

"Случай" стал классикой кинематографа 1950-х и считается одной из лучших работ Кшиштофа Кесьлёвского. Кризис социализма, проблемы польской молодежи, разговоры о репрессиях и свободе стали причиной того что фильм был запрещен и вышел на экраны только в 1987 году, спустя шесть лет после окончания съемок.

Кшиштоф Кесьлёвский – польский кинорежиссер, получивший широкую известность благодаря киноциклам "Три цвета" и "Декалог". Фильм "Три цвета: красный" был номинирован на премию "Оскар", "Три цвета: белый" получил награду Берлинского кинофестиваля, а "Три цвета: синий" – киносмотра в Венеции.