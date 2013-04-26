Владимир Агеев поставил спектакль, который Феллини называл молитвой

"Афиша": Премьера спектакля "Серсо" состоится 27 апреля в ДК им. Зуева

В субботу, 27 апреля, на сцене ДК имени Зуева состоится премьера спектакля "Серсо".

В 1985 году "Серсо" поставил в Театре на Таганке режиссер Анатолий Васильев, сегодня этот спектакль многие называют последним значительным событием советского театра. Федерико Феллини сказал о нем: "Посмотреть "Серсо" - все равно что побывать на молитве".

С тех пор ни один режиссер не пытался повторить успеха того спектакля. Наконец, спустя почти 30 лет, на это отважился ученик Васильева - Владимир Агеев.

Серсо - это игра, когда один из участников палочкой подкидывает обруч, а другой его ловит. В спектакле это метафора старого ушедшего мира, когда у людей было время собираться вместе, разговаривать и играть. Героев объединяет только одно - абсолютно одиночество. Товарищи по несчастью собираются в загородном доме, который достался одному из персонажей в наследство, и решают поселиться в нем вместе.