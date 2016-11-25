Что может быть страшнее: инди-триллеры Виса Виталиса покажут в Доме кино

Кинопоказ и лекция. Фильмы Виса Виталиса в Московском Доме Кино

Коротко. Страшно. Независимо

Дата: 25 ноября, 20:00

Место: Васильевская улица, 13, Дом кино

Кадр из фильма "Баллон"

Ради чего идти: увидеть две дебютные короткометражные картины режиссера Виса Виталиса "Баллон" и "То, что тебя спасет", которые мгновенно попали на 46 международных кинофестивалей. Первый фильм про любовь и зомби, второй – про снег и кровь.

Что еще: после просмотра картин пройдет лекция Виталиса, на которой он поделится своим рецептом успеха и расскажет, как без большого бюджета продать права на показ своих фильмов в США.

Цена: 300 рублей

Подробная информация о мероприятии опубликована на странице в Facebook.