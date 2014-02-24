Форма поиска по сайту

24 февраля 2014, 14:38

Новые вариации пьес Шекспира представят в Клубе на Тишинке

"Афиша": "Самый добрый театр" покажет спектакль "Призраки и ведьмы"

Спектакль "Призраки и ведьмы" покажут на сцене театрального Клуба на Тишинке. Постановка представляет собой сочетание нескольких пьес Шекспира. Над спектаклем трудились артисты "Самого доброго театра".

В итоге зрителей ждут macBook для Макбета, блатные песни Джульетты и настоящую смерть на сцене.

По словам режиссера, Сергея Аронина, "Призраки и ведьмы" исполняет мечту каждого актера – сыграть Гамлета и Отелло.

В спектакль в буквальном смысле создавался руками артистов. Занавес смастерили из рулонов полиэтилена, а кулисы – из старых шкафов.

В ролях Ксения Громова, Иван Громов, Ксения Орлова, Сергей Аронин, Сергей Быстров, Ирене Мускара, Дмитрий Воздвиженский, Андрей Сергеев.

Спектакль покажут 25 февраля, начало в 19.00.

