Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября 2015, 17:41

Культура

Группа Yellow Socks выпустила новый альбом

Фото: vk.com/yellowsocksband

Группа Yellow Socks выпустила новый альбом "Пока сердца бьются" и выложила в Сеть премьерное видео с альбома. По словам самих музыкантов, их музыка объединяет "сибирский хип-хоп и гетто рок районов Москвы".

Известность группе принес клип на трек "Искры", где рассказывается маленькая история отношений со слезами ручьем и горами битой посуды. Yellow Socks стали победителями фестиваля "Старый Новый Рок – 2013" и дважды оказывались в шорт-листе финалистов масштабного конкурса молодых Хип-Хоп исполнителей Aonehiphop battle.

[html][/html]
Видео: youtube / пользватель: Yellow Socks

премьеры хип-хоп новый альбом музыка

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика