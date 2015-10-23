Фото: vk.com/yellowsocksband

Группа Yellow Socks выпустила новый альбом "Пока сердца бьются" и выложила в Сеть премьерное видео с альбома. По словам самих музыкантов, их музыка объединяет "сибирский хип-хоп и гетто рок районов Москвы".

Известность группе принес клип на трек "Искры", где рассказывается маленькая история отношений со слезами ручьем и горами битой посуды. Yellow Socks стали победителями фестиваля "Старый Новый Рок – 2013" и дважды оказывались в шорт-листе финалистов масштабного конкурса молодых Хип-Хоп исполнителей Aonehiphop battle.

Видео: youtube / пользватель: Yellow Socks