Одну из программ театрального фестиваля Чехова посвятят Петру Фоменко

Петр Фоменко. Фото: ИТАР-ТАСС

Одна из трех частей программы предстоящего Международного театрального фестиваля имени Чехова будет посвящена памяти режиссера Петра Фоменко.

Фестиваль пройдет в Москве с 19 мая по 14 июля 2013 года. Впервые он состоялся двадцать лет назад. По словам генерального директора события Валерия Шадрина, "за это время 263 режиссера из 50 стран мира показали свои спектакли".

Как сообщил Шадрин, фестиваль 2013 года состоит из трех частей: мировая серия, программа московских театров "Памяти Петра Наумовича Фоменко" и региональная программа "Спектакли ХI МТФ им. Чехова и международные проекты Чеховского фестиваля в городах России и Риге".

По данным РИА Новости, в рамках события на столичной сцене покажут новые работы режиссеров и хореографов, которых знает и любит московская публика. Это спектакли Робера Лепажа, Мэтью Боурна, Джеймса Тьере, Виктории Тьере-Чаплин, Жозефа Наджа и других. Среди исполнителей - такие знаменитости, как Сильви Гиллем, Аурелия Тьере и Мария Пахес.

Состоятся на фестивале и новые знакомства: "Процесс" по роману Кафки представит режиссер Андреас Кригенбург, "Небесную гармонию" по произведению Эстерхази покажет режиссер Давид Мартон. А команда "1927" из Великобритании представит музыкально-изобретательный спектакль "Животные и дети занимают улицы". Кроме того, впервые участником Чеховского фестиваля станет спектакль из Португалии. Национальный театр Сау-Жоау покажет постановку "Тени" режиссера Рикарду Пайша, которую критика признала "чудом театрального искусства".

Также в программе - два спектакля, созданные Чеховским фестивалем совместно с швейцарским Театром Види-Лозанн и московской "Школой драматического искусства". Это "Синдром Орфея" по произведениям Маяковского и Кокто в постановке режиссера Владимира Панкова и "Как вам это понравится" Дмитрия Крымова по пьесе Шекспира "Сон в летнюю ночь".

Помимо этого, в рамках МТФ имени Чехова пройдет традиционная Лаборатория молодых режиссеров стран СНГ, Балтии и Грузии. Будет продолжено и продвижение фестивальных постановок в регионы России. Семь спектаклей - "Шепот стен", "Синдром Орфея", Deca Dаnсe, "Животные и дети занимают улицы", "Буря", "Три сестры" и "Двенадцатая ночь" покажут в Санкт-Петербурге, Воронеже, Самаре, Уфе, Екатеринбурге и Новосибирске.