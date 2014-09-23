Стартовал сериал про город Бэтмена "Готэм"

Фото: facebook.com/GOTHAMonFOX

На экраны вышел сериал про родной город Бэтмена. "Готэм" (Gotham) расскажет историю комиссара полиции Джеймса Гордона.

В США первую серию показали 22 сентября, россияне смогут увидеть премьерный эпизод уже 23 сентября.

На просторах Готэма Джеймс Гордон встретит Женщину-Кошку, Джокера, Загадочника и прочих персонажей, отлично знакомых любителям комиксов. Мрачное телешоу, которое начал транслировать американский телеканал Fox, является одним из самых ожидаемых сериалов этой осени.

"Афиша": На экраны вышел новый сериал "Готэм"

Зрители "Готэма" увидят хронику превращения Гордона из молодого детектива-новобранца в комиссара. Начнется все, как не трудно догадаться, с расследования Гордоном убийства миллионеров Томаса и Марты Уэйнов, которое произошло прямо на глазах их сына Брюса (будущий Бэтмен).

Пилот сериала написал автор "Менталиста" Бруно Геллер, в одной из ролей появится жена Уилла Смита Джада Пинкетт Смит ("Матрица").

