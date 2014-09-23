Стартовал сериал про город Бэтмена "Готэм"

Фото: facebook.com/GOTHAMonFOX
На экраны вышел сериал про родной город Бэтмена. "Готэм" (Gotham) расскажет историю комиссара полиции Джеймса Гордона.
В США первую серию показали 22 сентября, россияне смогут увидеть премьерный эпизод уже 23 сентября.
На просторах Готэма Джеймс Гордон встретит Женщину-Кошку, Джокера, Загадочника и прочих персонажей, отлично знакомых любителям комиксов. Мрачное телешоу, которое начал транслировать американский телеканал Fox, является одним из самых ожидаемых сериалов этой осени.
Зрители "Готэма" увидят хронику превращения Гордона из молодого детектива-новобранца в комиссара. Начнется все, как не трудно догадаться, с расследования Гордоном убийства миллионеров Томаса и Марты Уэйнов, которое произошло прямо на глазах их сына Брюса (будущий Бэтмен).
Пилот сериала написал автор "Менталиста" Бруно Геллер, в одной из ролей появится жена Уилла Смита Джада Пинкетт Смит ("Матрица").
