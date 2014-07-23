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Москва 24

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Культура

23 июля 2014, 15:18

В прокат выходит фильм "Домашнее видео" с помолодевшей Кэмерон Диас

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"Афиша": В прокат выходит фильм с Кэмерон Диас "Домашнее видео"

Автор комедии "Очень плохая училка" Джейк Кэсдан настолько влюбился в исполнителей главных ролей Кэмерон Диас и Джейсона Сигела, что снял эту пару в своем новом фильме с пикантным названием Sex Tape, то есть "Секс-пленка", который в России назвали более нейтрально - "Домашнее видео".

Фильм выходит в прокат 24 июля, сообщает телеканал "Москва 24".

Главные герои – супруги, в жизни которых не осталось место сексу. О свиданиях паре приходится договариваться за несколько месяцев до намеченной даты. Но и эти редкие праздники тонут в море бытовой рутины.

Чтобы оживить отношения, герои решают снять так "домашнее видео". После трехчасовых съемок муж обещает стереть киношедевр, но забывает это сделать. Видео попадает в общий сервер, к которому подключены родители, друзья, 12-летний сын пары, начальство и даже почтальон. Чтобы спасти свою репутацию, супруги решают отобрать гаджеты у всех знакомых.

По мнению зрителей, в этом фильме Кэмерон Диас выглядит моложе, чем в "Маске", снятой 20 лет назад.

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