Школа драматического искусства откроет сезон спектаклем Анатолия Васильева

В начале следующего года театр отметит 30-летие со дня основания

Фото: sdart.ru

24 августа тридцатый сезон Школы драматического искусства откроет показ легендарного спектакля Анатолия Васильева "Пушкинский утренник". Об этом сообщается на официальном сайте театра. В этот же день в фойе начнет работу выставка "Радуга жизни" художника, живописца и педагога Татьяны Сельвинской.

В сезоне театр покажет ряд премьер. Многие из них – интерпретации классических текстов. В рамках проекта "Открытая сцена" лаборатория Дмитрия Крымова продолжит серию спектаклей для детей и подростков "Своими словами". На этот раз режиссер обратится к похождениям Чичикова – гоголевским "Мертвым душам". Интересно, что свой взгляд на главное произведение в творчестве русского классика представит и Игорь Яцко. Он же сыграет главную роль. Выпуск спектакля приурочен к Дню рождения Николая Васильевича Гоголя – 1 апреля. Таким образом у театра появятся в сезоне две независимых друг от друга постановки по "Мертвым душам".

Заслуженный артист России Александр Огарев в канун юбилея Школы драматического искусства (к 24 февраля 2017 года) выпустит премьеру по пьесе Островского "Лес". В пару к этому спектаклю появится "Бесприданница" лаборатории Крымова. Роль Ларисы Огудаловой исполнит обладательница премии "Золотая Маска" Мария Смольникова. В этой работе встретятся разные поколения актеров.

Молодежный проект Открытой лаборатории исполнительских искусств (худрук Константин Мишин) предложит свое понимание жанра комедии дель арте: в афише театра появится комедия Карло Гольдони "Слуга двух господ". Участники лаборатории также задействованы в мультимедиа балете "Бисер", автором идеи которого выступил режиссер-композитор Нияз Карим.

Ученица Петра Фоменко Елена Невежина выпустит премьеру по пьесе польского драматурга Станислава Виткевича "Мамуля". Главную роль исполнит ведущая актриса театра – заслуженная артистка России Людмила Дребнева.

В сентябре театр примет участие в праздновании Дня города: в рамках фестиваля "Театральный марш" в саду "Эрмитаж" будет показан новый спектакль "Сатиры".