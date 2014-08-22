Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

22 августа 2014, 12:22

В театре Новая Опера представят премьеру "Поворот винта"

премьеры культура новый сезон оперы театр Новая опера семейная и молодёжная политика Бенджамин Бриттен

Фото: М24

В 24-м театральном сезоне зрителям Новой Оперы представят премьеру – оперу Бенджамина Бриттена "Поворот винта". Постановку Оливера Мирса дадут в рамках перекрестного года Россия – Великобритания.

"Спектакль Новой Оперы — перенос постановки, осуществленной в 2012 году на сцене Оперного театра Северной Ирландии и заслужившей признание публики и критики. В премьере участвуют приглашенные солисты из Великобритании — сопрано Сюзанна Харрелл и дискант Том Дизли. В остальных ролях — солисты театра Новая Опера", - отметили в столичном департаменте культуры.

Ссылки по теме

Впервые "Поворот винта" показали в венецианском театре Ла Фениче в сентябре 1954 года. Бенджамин Бриттен сделал акцент на конфликтах желаний и совести, эротизма и общественных норм, взрослого и детского миров.

Современную версию оперы москвичам представят 27 и 28 августа. Билеты – от 1000 рублей.

Сайты по теме

Сюжет: Театральный сезон 2013-2014: премьеры, инсталляции и перформансы

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать