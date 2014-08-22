В театре Новая Опера представят премьеру "Поворот винта"

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В 24-м театральном сезоне зрителям Новой Оперы представят премьеру – оперу Бенджамина Бриттена "Поворот винта". Постановку Оливера Мирса дадут в рамках перекрестного года Россия – Великобритания.

"Спектакль Новой Оперы — перенос постановки, осуществленной в 2012 году на сцене Оперного театра Северной Ирландии и заслужившей признание публики и критики. В премьере участвуют приглашенные солисты из Великобритании — сопрано Сюзанна Харрелл и дискант Том Дизли. В остальных ролях — солисты театра Новая Опера", - отметили в столичном департаменте культуры.

Впервые "Поворот винта" показали в венецианском театре Ла Фениче в сентябре 1954 года. Бенджамин Бриттен сделал акцент на конфликтах желаний и совести, эротизма и общественных норм, взрослого и детского миров.

Современную версию оперы москвичам представят 27 и 28 августа. Билеты – от 1000 рублей.