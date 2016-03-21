Cirque du Soleil покажет в Москве обновленное шоу Varekai

С 14 по 24 апреля Cirque du Soleil покажет зрителям обновленную программу Varekai. Она включит в себя несколько абсолютно новых номеров, а также прежние, но в усовершенствованном формате, сообщает ТАСС.

Представления состоятся в СК "Лужники". По словам арт-директора Cirque du Soleil Майкла Смита, Varekai – о том, что нужно уметь просить о помощи, а порой даже необходимо это делать. Это шоу появилось в 2009-м, однако Смит отмечает: "Шоу-бизнес похож на моду – что воспринималось свежо в 2009 году, уже не смотрелось бы так живо сегодня". Неизменными остались только два номера – "Воздушные ремни" и "Русские качели".

Российские зрители впервые увидят "Колесо Сира", номер девушек, работающих с маленькими тростями, а также номер гимнаста на костылях (гимнаст представит альтернативную личность Икара, а костыли будут символизировать его сломанные крылья). Этот герой так и не смог победить свою гордость и признаться в своей слабости, а значит, о полете может только мечтать.