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Культура

21 января 2015, 15:39

Номинированная на девять "Оскаров" драма "Бердмэн" выходит в прокат

премьеры Оскар драмы супергерои Эмма Стоун кино Майкл Китон Эдварт Нортон

Кадр из фильма "Бердмэн". Фото: imdb.com

В четверг, 22 января, на российские экраны выходит драма "Бердмэн", номинированная на девять "Оскаров".

В центре сюжета - немолодой актер Ригган. Много лет назад мужчина прославился благодаря роли супергероя Бердмэна, но спустя время о нем забыли.

Ригган хочет вернуть прежнюю славу и доказать себе, что еще на что-то способен. Поэтому он берется за постановку собственной пьесы о любви на Бродвее. За день до премьеры герой встречает женщину-критика из The New York Times, которая повлияет не только на судьбу спектакля, но и на жизнь самого Риггана.

Роли исполнили Майкл Китон, Зак Галифианакис, Наоми Уоттс, Эмма Стоун и Эдвард Нортон.

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Автор картины - мексиканец Алехандро Гонсалес Иньярриту ("Сука-любовь", "21 грамм"). Критики называют эту работу лучшей в карьере режиссера. Более того, лента получила девять номинаций на "Оскар" в категориях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучшая мужская роль" и других.

Сюжет: Кинопремьеры недели

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