Серебренников покажет "Сон в летнюю ночь" на "Винзаводе"

"Утро": премьеру "Сна в летнюю ночь" Серебренникова покажут в столице

Во вторник, 20 ноября, на "Винзаводе" в рамках проекта "Платформа" покажут премьеру спектакля "Сон в летнюю ночь" Кирилла Серебренникова. Канонический текст Шекспира дополнил драматург Валерий Печейкин, создав практически новых персонажей.

"Кирилл Серебренников опрокинул эту пьесу в современность, создал сказочный лес в голове каждого героя и поселил эльфов непосредственно там", - сообщает пресс-служба проекта.

Наряду с текстом Шекспира в спектакле звучат внутренние монологи героев, их мысли, комплексы, страхи и откровения. Центром постановки стала психология взаимоотношений мужчины и женщины. А история спектакля – это пять сюжетных линий, сплетающихся в пять вариантов одного сценария. Развиваются они параллельно в трех пространствах.

По задумке режиссера, зрителям придется поработать не только головой, но и… ногами. Они будут бродить вслед за актерами по лабиринту из архитектурных объектов.

Спектакль можно будет увидеть с 20 по 25 ноября.