Кино на выходные: "Рай", нуар-детектив и новые российские ужасы

Тем, кто уже посмотрел "Ла-ла Ленд", наверное, хочется чего-нибудь менее карамельного – пожалуйста. На этой неделе в прокат вышли фильмы, которые заставят как минимум задуматься.

Кадр из фильма "Рай"

"Ловушка", 2016, реж. Энди Годдард

Нуарный детектив "Ловушка" – экранизация романа известной американской писательницы Патриции Хайсмит (1923–1995). Из-под ее пера вышли книги, по которым были сняты, например, "Талантливый мистер Рипли" и "Кэрол", – поэтому не стоит сомневаться, что сюжет будет держать вас в напряжении. В оригинале роман называется The Blunderer, что можно перевести как "Промахнувшийся".

В неловкую ситуацию попадает Уолтер Стейкхаус (Патрик Уилсон), преуспевающий архитектор, живущий в Нью-Йорке 1960-х. Со стороны он и его жена Клара (Джессика Бил) производят впечатление идеальной пары, но когда они остаются наедине, начинается кошмар – слезы, ультиматумы, угрозы самоубийством. Попавшаяся на глаза заметка о нераскрытом зверском убийстве женщины вызывает у Уолтера странные мысли, и он решает встретиться с мужем погибшей, которого считает виновным в ее смерти.

Видео: YouTUBE/iVideos

"Рай", 2016, реж. Андрей Кончаловский

Перед камерой трое – полноватый усатый француз (Филипп Дюкен), подтянутый собранный немец (Кристиан Клаус) и бритая налысо русская (Юлия Высоцкая). По очереди они исповедуются невидимому интервьюеру. Рассказы постепенно складываются в историю о том, как русская эмигрантка, участница французского Сопротивления, которая прятала еврейских детей, попала на заметку к коллаборационистам, соблазнила одного из них, чтобы избежать концлагеря, но все-таки попала туда и встретила главную любовь своей жизни – убежденного фашиста.

По мере разворачивания событий "Рай" все больше начинает напоминать притчу – о том, что любовь долготерпит, милосердствует и все прощает, но все-таки не заставляет изменить своим убеждениям.

Видео: YouTUBE/ASKonchalovsky

"Невеста", 2017, реж. Святослав Подгаевский

Только успела Настя (Виктория Агалакова) поставить статус "замужем" в соцсети, как все и началось. Поначалу радостная поездка к родителям мужа, которые хотят провести свадьбу по каким-то своим традициям, оборачивается полным ужасом. Огромный мрачный дом семьи Ивана (Вячеслав Чепурченко) оказывается населен жутковатыми детьми, зловещим дедом и прочими не очень приятными людьми. А еще есть комната прабабки, и в нее ни в коем случае нельзя заходить.

Молодой режиссер Подгаевский уверенно ступил на путь создания ощущения, что в России есть фильмы ужасов. Но его третий триллер вызывает, все-таки, даже больше вопросов, чем предыдущий – "Пиковая Дама. Черный обряд" (2015). Если тот хотя бы опирался на реально существовавшую страшилку про Пиковую Даму, которую можно вызвать с помощью зеркала (что и делалось повсеместно в пионерских лагерях после отбоя), то "Невеста" связь с реальностью утрачивает вовсе – несмотря на титр "Основано на реальных событиях".

Фильм предваряет фантастическая зарисовки о якобы существовавшей в России ХIХ века традиции посмертной фотографии (вспомните фильм "Чужие" с Николь Кидман). Перед фотографом на стуле сидит мертвая девушка, на закрытых веках которой нарисованы глаза. Когда ее голова в очередной раз падает и фотограф, недовольно сверкнув очками, подходит вернуть ее на место, лицо модели резко меняется – как и должно быть в страшилке. Резкие вскрики, появления из-за темного угла и другие пугающие приемы будут сопровождать вас на протяжении всего фильма. Но не бойтесь, ничего страшного.

Видео: YouTUBE/Невеста

"Вячеслав Вс. Иванов. И Бог ночует между строк", 2017, реж. Елена Якович

Российский режиссер-документалист Елена Якович представит свой новый фильм из цикла о советском и российском лингвисте, семиотике и антропологе Вячеславе Иванове. Выдающийся ученый рассказывает о времени, в которое ему довелось жить и работать, и о главных людях своей жизни – Анне Ахматовой, Борисе Пастернаке, Иосифе Бродском, Варламе Шаламове.

Показ фильма состоится в Еврейском культурном центре (Большая Никитская, 47) 21 января в 19:00