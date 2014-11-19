Премьера музыкального спектакля "Тринадцать" состоится в КЦ "Москвич"

Фото: mskcc.ru

На большой сцене Культурного центра "Москвич" 20 ноября состоится премьера музыкального спектакля "Тринадцать" с участием артистов барабанного шоу Vasiliev Groove. В основе сюжета личные истории музыкантов, которые однажды решили сделать выбор в пользу творчества.

"Это история о том, как можно не поддаться суете и "офисному рабству", изменить свою жизнь и осуществить мечту, история о человеческой смелости и внутренней свободе", - сообщили организаторы.

Также зрителей ждут этюды с аккордеоном, саксофоном, флейтой, маримбой и другими музыкальными инструментами; хореографические номера; трюки и паркур от группы трикеров, выступающих в мюзикле TODD.

Артисты обещают устроить интерактив, так что каждый посетитель сможет стать участником спектакля.

Спектакль "Тринадцать" также покажут 12, 13 и 24 декабря. Начало в 20.00. Билеты – 500 – 1700 рублей.