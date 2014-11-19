Спектакль по мотивам африканских сказок покажут в Московском театре кукол

"Афиша": В Московском театре кукол поставили спектакль "Африка"

В Московском театре кукол состоится премьера спектакля "Африка" в постановке молодых режиссеров Антона Калипанова и Ольги Шайдуллиной. Режиссеры являются победителями международного театрального проекта "Открытые двери", сообщает телеканал "Москва 24".

Главный приз проекта "Открытые двери" - создание собственного спектакля. Калипанов и Шайдуллина решили создать постановку на основе африканских сказок. Для своей работы они выбрали пьесу Владислава Любого.

Герои "Африки", поднявшись на чердак старого дома, неожиданно попадают в саванну.

"Здесь самые обычные вещи превращаются в неожиданные предметы и невероятные существа: старый чердак становится саванной, старинный комод – склоном Килиманджаро, хоккейная клюшка превращается в Жирафа, поливочные шланги и шнуры – в лианы, старые полосатые матрацы – в зебр, ну а табуретки будут Гиенами", - отметили в театре.

Для спектакля созданы так называемые мимикрирующие куклы. Кстати, после каждого спектакля дети могут побывать на сцене и за кулисами, сфотографироваться с куклами и на фоне декораций, а также увидеть, как артисты управляют куклами.

Спектакль покажут 22 и 23 ноября. Билеты – 600 – 1500 рублей.