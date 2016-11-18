Любовное письмо от Джармуша: фильм-признание Игги Попу покажут в "Фитиле"

Показ фильма "Gimme Danger. История Игги и The Stooges" режиссера Джима Джармуша

"Это любовное письмо к возможно лучшей группе за всю историю рок-н-ролла"

Дата: 18 ноября, 20:00

Место: Фрунзенская набережная, 12, Киноклуб "Фитиль"

Фото: Zuma/ТАСС/Isabelle Vautier

Ради чего идти: первым увидеть фильм 'Gimme Danger' и послушать диджей-сет от Александра Кондукова (жарнал 'Rolling Stone')

Что еще: мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале, в российский прокат фильм выйдет 24 ноября. Помимо Игги Попа в фильме снялись Майкл Уотт, Рон Эшетон и Дэнни Филдз. По словам Джармуша, The Stooges стали одной из величайших групп в истории музыки, соединив в своем творчестве рок, блюз, R&B и джаз. Помимо фото- и видео-материалов Джармуш использовал воспоминания cамого Игги Попа, путеводителя по миру The Stooges.

Цена: 500 рублей

Видео: youtube/пользователь: Consequence of Sound