18 октября 2016, 10:44

Культура

Интеллектуальный перформанс: о тайнах тамплиеров расскажут в театре МОСТ

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Театр МОСТ представит трилогию лекций-перформансов о средневековых орденах. Об этом сообщает пресс-служба.

Образовательное гуманитарное сообщество "Объектив культуры" представляет новый проект "Этого нет в интернете", в рамках которого профессор, доктор филологических наук и историк искусства Евгений Жаринов прочтет несколько лекций по истории средневековых полуоккультных-полурелигиозных орденов. Лекции из трилогии будут посвящены тамплиерам, масонам и иезуитам.

Зрителям этих "интеллектуальных перформансов" предстоит открыть тайну происхождения орденов, узнать правила обряда посвящения в рыцари и отправиться на поиски сокровищ, спрятанных рыцарями по всему миру.

Первая лекция из трилогии, которая состоится 18 октября, будет посвящена мистическому ордену тамплиеров.

Место: Большая Садовая, 6

Время: 18, 25 октября и 15 ноября 19:30

Цена: 1000 рублей

премьеры перформанс театр МОСТ

