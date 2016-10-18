Интеллектуальный перформанс: о тайнах тамплиеров расскажут в театре МОСТ

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Театр МОСТ представит трилогию лекций-перформансов о средневековых орденах. Об этом сообщает пресс-служба.

Образовательное гуманитарное сообщество "Объектив культуры" представляет новый проект "Этого нет в интернете", в рамках которого профессор, доктор филологических наук и историк искусства Евгений Жаринов прочтет несколько лекций по истории средневековых полуоккультных-полурелигиозных орденов. Лекции из трилогии будут посвящены тамплиерам, масонам и иезуитам.

Зрителям этих "интеллектуальных перформансов" предстоит открыть тайну происхождения орденов, узнать правила обряда посвящения в рыцари и отправиться на поиски сокровищ, спрятанных рыцарями по всему миру.

Первая лекция из трилогии, которая состоится 18 октября, будет посвящена мистическому ордену тамплиеров.