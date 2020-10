Театр "Геликон-опера" открывает юбилейный сезон

Фото: М24

Театр "Геликон-опера" откроет 25-й юбилейный сезон 3 сентября. Зрителям представят концерт "Опера для виолончели с оркестром", приуроченный к 60-летию заслуженного артиста России Виктора Козодова.

В рамках празднования Дня города 6 сентября на Большой Никитской у памятника Тимирязеву пройдет концерт "Любовь навсегда". Посетители услышат романтические хиты XX столетия: от All you need is Love The Beatles до I Believe in Love Элтона Джона В нем также примут участие артисты театра Эстрады.

Премьерой сезона станет оперетта Оффенбаха "Прекрасная Елена" режиссера-постановщика Дмитрия Бертмана. Оперетту будут давать 3, 4, 5, 8, 9, 10 и 11 октября.

Концертное исполнение премьеры прошлого сезона - оперы Стравинского "Соловей" состоится 14 октября в Светлановском зале Дома музыки. Здесь же будут исполнять оперы "Мавра" и "Бал-маскарад".

Еще одним проектом руководителя "Геликон-оперы" Дмитрия Бертмана станет праздничный концерт к 75-летию Елены Образцовой. Его представят 28 октября на исторической сцене Большого театра. В концерте примут участие Анна Нетребко, Дмитрий Хворостовский, Хосе Кура и другие звезды мировой оперной сцены.

"17 ноября начнется работа над совместным проектом театра "Геликон-опера" и Teatro Comunale di Bologna – постановкой оперы Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда" режиссера-постановщика Дмитрия Бертмана.

Представления назначены на 4, 5, 6, 7, 9, 10 декабря", - отметили в столичном департаменте культуры.

В ноябре на сцену "Геликон-оперы" вернется "Мазепа" Чайковского, а в декабре запланирована традиционная новогодняя серия спектаклей "Летучая мышь". Постановку представят в рамках IV Московского рождественского фестиваля классической музыки.

Оперу Рубинштейна "Демон" на сцене Концертного зала Чайковского артисты "Геликон-оперы" дадут 30 января и 2 февраля. В мае театр проведет II Международный конкурс молодых оперных режиссеров "НАНО-ОПЕРА".