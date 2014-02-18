На Тишинке поставят спектакль об эмигранте-затворнике

"Афиша": В Театральном клубе на Тишинке покажут "Последнего ацтека"

20 февраля Театральный клуб на Тишинке порадует зрителей своей первой премьерой - тут покажут спектакль "Последний ацтек", поставленный по пьесе Виктора Шендеровича "Потерпевший Гольдинер". В смешной и трогательной истории о двух одиночествах, которые учатся понимать друг друга, сыграют Татьяна Веденеева и Альберт Филозов.

Действие переносит зрителя в Нью-Йорк, где живет затворником пожилой еврей. Русский эмигрант ругает Америку на чем свет стоит и постоянно слушает советские песни. Он и дальше прозябал бы в унынии, если бы однажды не попал под колеса женщины - мисс Уотсон. Суд приговаривает виновницу происшествия к 80 часам общественных работ - и не к какой-нибудь там уборке улиц, а к заботе о задавленном ею же старом брюзге.

"Потерпевший Гольдинер" - это история человека, которого "побила" судьба. Он - потерпевший, он сдался и просто доживает свою жизнь. Мы же попытались сделать спектакль о другом: о том, что в любом возрасте человек может начать все с начала", - рассказал телеканалу "Москва 24" художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз.

Мисс Уотсон неплохо говорит по-русски - что, конечно, делает ситуацию с поиском взаимопонимания проще. Однако герои настолько противоположны друг другу, что ужиться вместе им все равно будет нелегко. Название спектакля связано с тем, что главная героиня изучает культуру ацтеков.

Начало - в 19.00. Стоимость билетов - от 1000 рублей.