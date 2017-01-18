Форма поиска по сайту

18 января 2017, 16:00

Культура

Кто боится Эдварда Олби? Кама Гинкас поставил новый спектакль

Все кончено, или Психологическая дуэль у постели умирающего

Дата: 19 января, 19:00

Место: МТЮЗ,

Фото: facebook.com/moscowtyz

Ради чего идти: драматургия обладателя Пулитцеровской премии, представителя театра абсурда Эдварда Олби любима и почитаема Камой Мироновичем. С 2014 года в МТЮЗе идет спектакль по культовой пьесе XX века "Кто боится Вирджинии Вульф?", а в этом сезоне Гинкас поставил другое произведение, также получившее многочисленные сценические версии "Все кончено".

Режиссер вслед за драматургом исследует человеческие отношения, точки зрения на вопросы любви и смерти, пытается раскрыть тайны внутреннего мира героев. Это очередное философское высказывание, интерпретированное языком театра.

Что еще: в спектакле заняты Валерий Баринов, Игорь Ясулович, Ольга Демидова, Оксана Лагутина и другие.

Подробности на сайте МТЮЗ.

премьеры премьера Кама Гинкас Игорь Ясулович Валерий Баринов Драма МТЮЗ

