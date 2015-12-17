В России состоялась премьера седьмого эпизода "Звездных войн"

В российский прокат вышел седьмой эпизод "Звездных войн"

Сегодня в российский прокат вышел седьмой эпизод космической саги "Звездные войны". Фильм "Пробуждение силы" уже побил рекорд предварительных продаж в России. Впечатлениями от просмотра в эфире радиостанции "Москва FM" поделился обозреватель "Вести FM" Антон Долин.

"В этот фильм вложено колоссальное количество денег, времени и энергии. Основной смысл всего этого – воспитать новое поколение фанатов эпопеи. Потому что нынешняя молодежь считает предыдущие фильмы саги достаточно устаревшими", – отметил Долин.

Режиссером последнего эпизода стал Джей Джей Абрамс, получивший известность благодаря сериалу "Остаться в живых" и двум фильмам по еще одной известной вселенной "Звездный путь".

По словам кинокритика, фильм является сиквелом к первым трем эпизодам саги. Он добавил, что картина будет особенно интересна ярым фанатам вымышленной вселенной.

"Фильм получился очень динамичным, с хорошими спецэффектами, появилось много хороших новых героев. Абрамс смог возродить интерес к саге. Однозначно, рекомендую фильм к просмотру фанатам", – добавил критик.

Напомним, Колин Треворроу, работавший постановщиком в команде "Мира Юрского периода", станет режиссером девятого эпизода "Звездных войн", а лауреат Каннского кинофестиваля Мадс Миккельсен снимется в спин-оффе "Звездные войны: Изгой". Объявление сделала президент Lucasfilm Кейтлин Кеннеди на встрече, посвященной развитию студий Disney, Marvel и Lucasfilm.

Премьера эпизода назначена на 2019 год, но его сюжет пока не известен.

К команде спин-оффа "A Star Wars Story", "Звездные войны: Изгой" присоединились Мадс Миккельсен и Алан Тьюдик. Мадс Миккельсен стал известен широкой публике благодаря роли злодея в фильме про Джеймса Бонда "Казино Рояль".

Также стало известно, что в Диснейлэндах появятся тематические парки, посвященные "Звездным войнам".