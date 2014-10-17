Премьера хореографического спектакля "Моменты" состоится в Центре Мейерхольда

Фото:m24.ru

Премьера хореографического спектакля "Моменты" состоится в Центре имени Мейерхольда 25 и 26 октября. Над постановкой работали драматург Михаил Дурненков, композитор Владимир Горлинский, хореограф Ольга Цветкова и четыре перформера. Ни один из перформеров не является профессиональным танцором.

"Танец в этом спектакле не похож на ритмичные движения под музыку, которые принято называть танцем. И в музыке Горлинского вы не услышите музыки в привычном ее понимании. Не будет в спектакле и текста Дурненкова", - отметили в ЦИМе.

"Моменты" - это демонстрация рутинного существования коллектива с последующей попыткой вырваться за пределы системы.

Спектакль обещают трансформировать от показа к показу. Каждый из четырех перформеров будет по собственному усмотрению развивать абстрактное полотно сценического действия.

"Поэтому каждый новый спектакль будет абсолютно непохожим на предыдущие", - добавили в ЦИМе.

"Моменты" появились на свет в рамках лаборатории Blackbox, участники которой – театральные художники, режиссеры и актеры – работают с пространством и зрительским восприятием. Blackbox подарил жизнь таким спектаклям как "Норманск", "Папа уходит, мама врет, бабушка умирает", "360 градусов".

Начало спектакля "Моменты" в 19.00.