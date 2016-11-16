Ретроспектива итальянского Вуди Аллена: осталось два дня, чтобы это увидеть

Показ фильма "Месса окончена"

Италия, авторское кино, молодой Моретти

Дата: 16 ноября, 19:30

Место: Кутузовский проспект, 21, кинотеатр Пионер

Кадр из фильма "Месса окончена"

Ради чего идти: картина "Месса окончена" стала седьмой полнометражной работой режиссера и принеслав ему "Серебрянного медведя" Берлинского кинофестиваля. В этом фильме Нанни Моретти сам исполнил главную роль – священника, который пытается вновь обрести веру в призвание.

Что еще: До конца ретроспективы осталось два дня. Еще один фильм Моретти "Комната сына" (2001) будет показан в четверг, 17 ноября.

Показ фильма пройдет на итальянском языке с русскими субтитрами.

Один из самых прослевленных итальянских режиссеров современности, Нанни Моретти является обладателем шести "Пальмовых ветвей" каннского кинофестиваля, а также венецианского "Золотого льва" и берлинского "Серебряного медведя". На открытии ретроспективы Моретти рассказал, что еще с университета одним из главных учителей для него был Федерико Феллини. Он знал его лично, но никогда не показывал ему своих фильмов. "Для него не существовало фильмов других режиссеров, ему было глубоко наплевать на все, что делали другие", – сказал Моретти. Также он признался в любви к творчеству режиссеров Маттео Гарроне, Мартина Скорцезе и Вуди Аллена, но при этом посоветовал последнему снимать фильмы пореже.



Цена: 400 рублей, билеты можно приобрести на сайте кинотеатра