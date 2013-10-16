"Филумена Мартурано": неаполитанские страсти на русский манер

Фото: ИТАР-ТАСС

На Большой Ордынке нынче бушуют страсти по-неаполитански: там наматывают на вилку спагетти, делят семейный бюджет и хитростью женят на себе отъявленных холостяков-толстосумов. Все это увидят зрители Малого театра, который представляет в новом сезоне очередную премьеру – комедию "Филумена Мартурано" итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо.

Постановка с участием мэтров сцены – Юрия Соломина и Ирины Муравьевой – дело рук творчески плодовитого миланца Стефано де Лука. Определение это оправдано количеством спектаклей, которые де Лука ставит по всему миру. Мастер работал в итальянском театре "Пикколо", в Германии и во Франции. Что до России, то ранее Стефано ставил здесь комедию "Влюбленные" по пьесе Карло Гольдони.

К слову, "Филумену", написанную в 1946 году, вполне успешно экранизировали. Телезрителям сюжет знаком по фильму "Брак по-итальянски" с Марчелло Мастроянни и Софи Лорен в главных ролях.

По словам режиссера, "Филумена Мартурано" - результат долгой кропотливой работы. В данном случае постановка создавалась специально для Соломина и Муравьевой, которые играют на одной сцене около 20 лет.

Русские артисты виртуозно вживаются в роли неистовых итальянцев, стирая ментальные границы. Основные события разворачиваются в гостиной, претендующей на буржуазное стилистическое оформление. В центре – большой овальный стол, покрытый скатертью, стулья с зеленой обивкой, на которых располагаются герои, с потолка свисает массивная люстра. Нехитрое убранство комнаты обрамляют темно-красные стены с золотым узором. Здесь живет стареющий ловелас Доменико Сориано (Юрий Соломин). Денег у него в избытке, а вот душевного спокойствия – дефицит. То и дело срывается дон Доменико на крик, топает ногами или погружается в глубокую депрессию.

До белого каления беднягу доводит новоявленная супруга – Филумена Мартурано в исполнении Ирины Муравьевой.

Пару связывают долгие 25 лет любви, ненависти, взаимных обвинений и ожиданий. Большую часть этих эмоций испытывает, как не трудно догадаться, Филумена. Устав ждать решительных действий от возлюбленного, женщина, притворившись смертельно больной, обманом женит на себе Сориано. А поскольку реализованные мечты результативнее любого лекарства, то немудрено, что взбодрившаяся Филумена в развевающемся пеньюаре поверх ночной рубашки принимается наводить в доме порядок.

Для начала можно выгнать восвояси очередную пассию супруга, затем собрать под одной крышей троих своих сыновей, незнакомых ни друг с другом, ни с матерью, а после объявить, что один из отпрысков – плод их с Доменико любви.

"Дети есть дети" - этой фразой, которая то и дело звучит из уст героини, оправдывает она самые неприглядные свои поступки. И автор пьесы, и режиссер, с ней работающий, поднимают на поверхность архиважную тему презумпции невиновности матери, впадающей в крайности ради счастья своих чад.

Филумена – мать, пытающаяся в настоящем искупить ошибки прошлого, дабы в будущем иметь возможность претендовать на прощение.

К концу третьего действия, когда мир и спокойствие возвращаются в семью Сориано, отцовские инстинкты просыпаются даже у сухаря-Доменико, который упорно выясняет, кого же все-таки называть своим сыном: водопроводчика, журналиста или продавца. Так и не докопавшись до истины, Сориано просит всех троих в обязательном порядке величать его папой.

Комедийные мизансцены в спектакле, во время которых герои пьют кофе, лакомятся спагетти и открывают в себе певческие таланты, сменяются глубоко-лирическими. В приглушенном свете звучит пронзительный монолог Муравьевой, чья героиня требует у Богородицы ответов на свои вопросы.

История Филумены Мартурано со счастливым концом. И ждать его стоит вопреки аннулированному фиктивному браку, угрозам Доменико Сориано "убить, если закон не станет на мою сторону" и антипатию к матери одного из сыновей.

По задумке сценографов, в финальной сцене стены, сковывающие артистов, буквально растворяются в воздухе. Так Стефано де Лука освобождает своих героев от гнета не столько пространственного, сколько духовного.

Сюжет спектакля вызовет улыбку понимания как на лицах эмоциональных итальянцев, так и минорных русских. В каждой стране без труда найдете вы последователей эгоистичного Сориано, которые на старости лет открывают для себя радости тихой семейной жизни, и соратниц отчаянной Мартурано, готовых всеми правдами и неправдами отстаивать свое право на любовь и уважение.

Премьера спектакля "Филумена Мартурано" состоится 16 октября.

Алла Панасенко